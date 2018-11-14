В Госдепе рассказали, что нужно для победы над ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США считают, что разгром террористической группировки "Исламское государство"* невозможен без "фундаментальных изменений режима Сирии" и изменения роли Ирана в регионе, заявил журналистам в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы также считаем, что невозможно добиться окончательной победы над ИГ* до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения с сирийским режимом и фундаментальные изменения роли Ирана в Сирии, что с самого начала повлияло на рост ИГ*", — сказал он.
Он также призвал Россию принять непосредственное участие в этих фундаментальных изменениях, а именно "используя свое влияние на режим" президента Сирии Башара Асада, посадить его за стол переговоров с оппозицией.
В конце января в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога. Он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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