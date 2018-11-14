Коалиция во главе с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

ДАМАСК, 14 ноя — РИА Новости. Сирийское государственное информагентство SANA сообщило о применении международной коалицией во главе с США запрещенных кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали более ста государств. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.
Использование запрещенных боеприпасов
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении коалицией США запрещенного белого фосфора, который считается оружием массового поражения.
В Пентагоне заявили, что коалиция США не раскрывает, какие именно боеприпасы применяются в Сирии, но они "соответствуют международным нормам".
В конце октября замглавы американского военного ведомства Патрик Шэнахан сообщил, что США отказались от планов запретить кассетные боеприпасы, так как это может занять "слишком много времени".
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