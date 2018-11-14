В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Сирийские студенты на образовательной выставке в государственном университете Тишрин в Латакии. Архивное фото

Сирийские студенты на образовательной выставке в государственном университете Тишрин в Латакии. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в САР с территории иностранных государств возвратился 1021 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 116 человек (женщин – 35, детей – 59), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 905 человек (женщин – 272, детей – 462)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 236 человек.

За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии в провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны. Кроме этого, фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в провинции Алеппо, в ходе которой населению выдана одна тонна хлеба.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 10 гектаров территорий в трех провинциях.

"Обнаружено и уничтожено 50 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 3 самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>