В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 236 человек.
За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии в провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны. Кроме этого, фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в провинции Алеппо, в ходе которой населению выдана одна тонна хлеба.
По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 10 гектаров территорий в трех провинциях.
"Обнаружено и уничтожено 50 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 3 самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.
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