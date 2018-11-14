В сирийской провинции Дераа начали восстановительные работы после войны

ДЕРАА (Сирия), 14 ноя — РИА Новости. Разбор завалов начался в центре сирийского города Дераа, который серьезно пострадал в ходе войны. Расчистка центральной городской площади Бусра завершится в декабре этого года, сообщил руководитель работ на объекте инженер Бушар Асер.

"Мы занимаемся разбором завалов и расчисткой дорог, потому что все дома в округе уничтожены. Сейчас здесь работает семь единиц техники и десять рабочих Мы начали 12 дней назад и должны закончить через 45 дней, в декабре", — отметил Асер.

По словам мэра города Амина Ауди, восстановление инфраструктуры началось два месяца назад. Несколько дней назад рабочие закончили расчистку дороги в районе аль-Мухайяма, которая соединяет северную и южную часть города — во время войны здесь проходила линия фронта. "Во время войны она была закрыта, очень важно было вновь восстановить сообщение между двумя частями города. Теперь люди, живущие в одной части, могут беспрепятственно попасть в другую, а не ехать объездными путями", — сказал Ауди.

Провинция Дераа расположена на юго-западе Сирии, граничит с Иорданией. Ее административным центром является одноименный город, расположенный в 110 километрах южнее Дамаска. Дераа называют очагом антиправительственных выступлений — массовые протесты начались здесь в марте 2011 года. Столкновения между правительственными силами, вооруженной оппозицией и боевиками террористических организаций продолжались до заключения перемирия в июле 2017 года.

Весной 2018 года ситуация в провинции обострилась. По данным МИД РФ, до 40% территории в Дераа контролировали боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. В середине июня сирийские войска при поддержке российских ВКС начали операцию против боевиков. 2 августа Минобороны РФ сообщило, что бандформирования полностью уничтожены, территория провинции Дераа находится под контролем сирийских войск.