В Сирию за прошедшие сутки вернулись более 900 беженцев

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Почти 800 человек вернулись из Иордании в Сирию за сутки, еще больше 100 человек прибыли из Ливана, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ во вторник.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 287 сирийских граждан. Из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки провели разминирование местности и объектов в населенных пунктах Хамидия, Гур, Телль-Биса (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра).
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