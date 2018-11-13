В пригороде Алеппо при обстреле со стороны боевиков ранены три человека

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Боевики четыре раза в течение суток обстреляли западный пригород Алеппо в САР, три человека ранены, сообщил во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксировано четыре обстрела западных пригородов Алеппо. Ранены два сирийских военнослужащих и один мирный житель", — заявил он.

Савченко также рассказал, что в Алеппо была проведена рабочая встреча с губернатором провинции, в ходе которой обсуждались вопросы восстановления социально значимых объектов. Кроме того, в населенном пункте Кабр-эс-Сит провинции Риф-Дамаск была проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 250 продовольственных наборов.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.