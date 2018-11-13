МИД Сирии направил два письма в ООН после ударов коалиции по Дейр-эз-Зору

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с авиаударами международной коалиции по провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли и пострадали более 60 человек, передает сирийское национальное агентство САНА.

САНА в понедельник сообщило о гибели и ранении более 60 мирных жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов коалиции во главе с США. Во вторник представитель коалиции назвал неподтвержденными сообщения о гибели мирных жителей в деревне Шаафа.

"Министерство иностранных дел направляет два письма, генеральному секретарю ООН и главе Совета Безопасности, в связи с преступлением, которое совершили самолеты незаконной американской коалиции и которое привело к гибели и ранениям более 60 мирных жителей в деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор", — сообщило агентство.

Согласно заявлению МИД Сирии, "преступление в деревне Шаафа указывает на полный крах системы ценностей и нравственных принципов, которые нации договорились уважать с момента основания ООН, что произошло в результате полной распущенности США и союзных им государств, и еще раз подтверждает степень пренебрежения государств этой коалиции, имеющей дурную славу, жизнями невинных мирных жителей и положений международного права и международного гуманитарного права".

"Сирия вновь требует от Совета Безопасности взять на себя ответственность за серьезные и незамедлительные действия, чтобы прекратить эти нападения и резню и вновь подтвердить необходимость принятия Совбезом необходимых мер для создания независимого и беспристрастного международного механизма, чтобы расследовать эти преступления, осудить их и наказать преступников", — приводит агентство заявление ведомства.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.