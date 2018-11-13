Говорить о примирении в Идлибе сейчас невозможно, заявил сирийский министр

ДАМАСК, 13 ноя — РИА Новости. В настоящее время из-за сложной ситуации в Идлибе невозможно говорить о процессе примирения в этой провинции, заявил министр национального примирения Али Хайдар.

"Сегодня невозможно говорить о процессе примирения в Идлибе, учитывая, что ситуация хрупкая и критическая – это как человек, балансирующий на шаре. Данная проблема связана с рядом других вопросов", — приводит газета al-Watan слова министра, сказанные в парламенте САР в ходе обсуждения бюджета.

По его словам, "политический процесс в Идлибе сейчас приостановлен, несмотря на то, что была отложена военная операция". "Причина в том, что турецкая сторона не выполняет обязательства, данные ею в Сочи", — заявил Хайдар.

По мнению министра, Москва не хочет портить отношения с Анкарой и поэтому "ищет ей оправдания в надежде, что Турция выполнит свои обязательства". "При этом Москва уверена, что Идлиб вернется под контроль сирийского государства и работает упорно над этим вопросом", — заявил Хайдар.

"На фоне такой сложной ситуации министерство пытается связаться с жителями районов, близких к Латакии, Алеппо и Хаме, чтобы это оказалось полезным в будущем, а также чтобы подбодрить их и сказать, что государство войдет в провинцию (Идлиб — ред.), на фоне значительного количества сбивающей с толку информации. Мы также пытаемся узнать, что происходит внутри провинции", — цитирует министра газета.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 8 ноября, что говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано, так как террористы продолжают провокации.

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