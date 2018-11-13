Зариф заявил, что на юге Сирии нет иранских сил

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в интервью порталу "Аль-Араби аль-Джадид", что иранских сил нет на юге Сирии.
Он добавил, что присутствие там движения "Хезболлах" было временным и нацеленным на борьбу с терроризмом. Помощь Ирана, по его словам, имела ту же цель. Присутствие "Хезболлах" в стране было запрошено сирийским правительством.
Он добавил, что между Тегераном и Москвой могут быть различия в точках зрения на месте событий, но у сторон нет разногласий по типу и характеру иранского присутствия в Сирии в целом.
В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что иранские военные, а также союзные с ними формирования в Сирии реально помогают в борьбе с терроризмом и находятся в стране по просьбе законного сирийского правительства.
Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.
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