Зариф заявил, что на юге Сирии нет иранских сил

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в интервью порталу "Аль-Араби аль-Джадид", что иранских сил нет на юге Сирии.

"Во-первых, на юге Сирии нет иранских сил", — заявил Зариф, отвечая на вопрос о сообщениях, согласно которым силы, аффилированные Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), вышли из района к югу от территории, примыкающей к Голанским высотам, в соответствии с российско-израильской договоренностью.

Он добавил, что присутствие там движения "Хезболлах" было временным и нацеленным на борьбу с терроризмом. Помощь Ирана, по его словам, имела ту же цель. Присутствие "Хезболлах" в стране было запрошено сирийским правительством.

Он добавил, что между Тегераном и Москвой могут быть различия в точках зрения на месте событий, но у сторон нет разногласий по типу и характеру иранского присутствия в Сирии в целом.

В конце сентября официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что более тысячи членов проиранских формирований, а также 24 установки систем залпового огня отведены от Голанских высот при содействии Минобороны РФ. По его словам, для предотвращения возможных ракетных ударов со стороны проиранских формирований Израиль попросил урегулировать ситуацию с нахождением в районе Голанских высот тяжелого вооружения проиранских группировок.

В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что иранские военные, а также союзные с ними формирования в Сирии реально помогают в борьбе с терроризмом и находятся в стране по просьбе законного сирийского правительства.

Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.

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