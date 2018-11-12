В МИД России объяснили важность включения курдов в сирийский мирный процесс

ПАЛЕРМО, 12 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Вовлечение курдов в процесс мирного урегулирования в Сирии позволит избежать сепаратистских настроений среди них, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Вопрос стоял всегда перед нами, перед самими курдами и перед всеми участниками политического процесса — кто и как представляет интересы курдов. Поэтому когда речь шла о политическом процессе, о каких-то набросках проекта конституции, конечно, правильной была бы логика, что представителей курдов надо обязательно вовлекать в эту работу, а не отталкивать их, тем самым поощряя какие-то сепаратистские настроения. И это была наша логика с самого начала", — сказал он на полях конференции по Ливии в итальянском Палермо.

По его словам, ситуацию ухудшает отсутствие единства среди курдов и наличие среди них различных фракций.

"Есть курдские представители, которые входят в состав оппозиционного комитета по переговорам, который базируется в основном в Стамбуле, но объединяет по крайней мере три платформы — эр-риядскую, каирскую и московскую… Есть, конечно, партия Демократический союз, есть Совет демократической Сирии, там немного другие курды, но они реально контролируют кое-какие территории, опираясь на поддержку США, что, естественно, ни у местных арабов не вызывает восторга, вызывает аллергию у Турции, и нам тоже непонятно" — сказал Богданов.

Он назвал это негативным явлением, которое "ведет к образованию параллельных структур к западу от Евфрата, каких-то автономий".

"Конечно, абсолютно незаконно присутствие американцев и других западных партнеров, которые отправляют туда военнослужащих без спроса и разрешения Совета Безопасности и, главное, легитимного правительства Дамаска", — заключил дипломат.

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