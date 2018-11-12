В Европарламенте шокированы объемом оружия из ЕС у террористов в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Европарламентарии подготовили проект резолюции, в которой заявили, что шокированы объемом вооружений из ЕС, которое оказалось в руках террористов в Ираке и Сирии, и предлагают провести расследование.

Проект документа об экспорте оружия прошел одобрение в комитете по иностранным делам и вынесен на этой неделе на обсуждение в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

В одном из пунктов резолюции предлагается зафиксировать формулировку, что "Европарламент шокирован объемом произведенного в ЕС оружия и боеприпасов, найденного в руках ИГ* в Сирии и Ираке".

При этом ЕП "отмечает неспособность Болгарии и Румынии эффективно следовать общей позиции в отношении реэкспорта, который противоречит сертификатам конечного пользователя", и призывает эти страны предоставить объяснения.

В проекте также содержится предложение обязать в будущем государства-члены ЕС "отказывать в выдаче экспортной лицензии, если существует явный риск того, что подлежащая экспорту военная технология или оборудование могут быть реэкспортированы".

"ЕП призывает все государства-члены отказаться от аналогичных трансфертов в будущем, в частности в США и Саудовскую Аравию", — говорится в проекте документа.

В документе также содержится пункт о том, что "ЕП принимает решение начать расследование по этому вопросу".

Весной представитель российского Центра по примирению враждующих сторон сообщил журналистам, что представители центра совместно с правительственными силами Сирии находят склады с вооружением, произведенным в государствах НАТО.

Ранее сирийские военные заявили, что обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, в том числе американского и европейского производства, в освобожденных от боевиков группировки "Исламское государство"* районах провинции Дейр-эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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