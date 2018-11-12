В Сирии восстановили около тысячи школ к началу учебного года

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Порядка тысячи школ было восстановлено в Сирии после войны к началу этого учебного года, из них около 250 — в районе Алеппо, сообщил заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко на совещании с представителями общественности и местными властями в Дамаске.

"В Сирии к началу нового учебного года было восстановлено более тысячи школ. К примеру, в районе Алеппо (восстановлено) 247 школ, из них 101 — в самом городе. Этот процесс продолжается", — сказал Харченко.

По его словам, первостепенной задачей после войны является восстановление социальной инфраструктуры Сирии. "Наши совместные усилия направлены на восстановление, в первую очередь, социально значимых объектов: школ, больниц, медицинских центров, объектов энерго- и водоснабжения", — добавил Харченко.

Он также отметил, что, наряду с восстановлением инфраструктуры, Центр примирения вместе с правительственными и неправительственными организациями оказывает гуманитарную и благотворительную помощь.

"Только за эти полгода Центром примирения вместе с фондами беженцам и малообеспеченным гражданам выдано более 600 тонн продовольствия, 900 тонн хлеба, различные гуманитарные и медицинские наборы", — уточнил замначальника Центра.