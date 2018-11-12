Музеи в Сирии могут открыться до конца войны, считает хранитель Эрмитажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Музеи Сирии вполне могут открыться до конца войны, как, например, музеи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщила в интервью РИА Новости главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина.

Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб памятникам истории, в частности, разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.

"Музеи Сирии вполне могут открыться до конца войны, как, например, музеи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В этом вопросе Пальмире тоже есть, чему у нас поучиться", — сказала Адаксина.

В конце октября впервые за шесть лет после начала сирийского конфликта для посетителей открылся Национальный музей Дамаска открылся. В связи с войной в Сирии вход в музей был закрыт с 2012 года, посетители имели доступ только к внутреннему дворику с садом, где выставлены несколько экспонатов.