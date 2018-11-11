Отряды SDF возобновили операции против ИГ* после перерыва из-за атак Турции

ДАМАСК, 11 ноя – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) возобновили операции против террористической группировки "Исламское государство"*, приостановленные почти две недели назад из-за атак со стороны турецкой армии, сообщает пресс-служба отрядов.

Согласно заявлению, боевики ИГ* воспользовались атаками турецких сил и предприняли ряд контратак.

"Руководство SDF увидело необходимость в продолжении операций и достижении итоговой победы над ИГ* после переговоров с командирами международной коалиции на фоне интенсивных дипломатических усилий для деэскалации кризиса на границе и позитивных призывов от наших союзников к деэскалации и концентрировании на усилиях по борьбе с ИГ*, так как это приведет к стабилизации ситуации в регионе и выгоде всем сторонам", — сообщается в заявлении пресс-службы.

В заявлении также сообщается об аресте одного из лидеров ИГ* в городе Ракка в результате совместной операции с международной коалицией.

SDF приостановили операции против ИГ* 31 октября, при этом международная коалиция продолжила наносить авиаудары по районам в провинции Дейр-эз-Зор. МИД Сирии призвал ООН предпринять меры в связи с этими авиаударами, в результате которых погибли мирные жители. Сирийские СМИ также сообщали о применении коалицией во главе с США снарядов с запрещенным белым фосфором.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.