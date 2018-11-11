Меркель призвала продолжать поиск политического решения в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств на Парижском форуме мира. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств на Парижском форуме мира. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Форуме мира в Париже, что международное сообщество должно продолжать работу над политическим решением кризиса в Сирии.

"Мы должны работать над политическим решением (кризиса — ред.) в Сирии. Разные группы занимаются этим, но путь друг к другу они еще не нашли. Недавно мы с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном встречались с российским и турецким президентами (Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом) в Стамбуле, чтобы объединить различные усилия", — заявила Меркель, отметив, что "цель нельзя бросать".

Канцлер ФРГ подчеркнула, что вооруженные конфликты недопустимы независимо от того, насколько далеко или близко от территории Европы они ведутся. По мнению Меркель, история учит не допускать "бездействия" и "безмолвия" в отношении вооруженных конфликтов.

Форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в Париже.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в конце октября в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство" * и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая организация, запрещенная в России.