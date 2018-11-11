Меркель призвала продолжать поиск политического решения в Сирии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Форуме мира в Париже, что международное сообщество должно продолжать работу над политическим решением кризиса в Сирии.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что вооруженные конфликты недопустимы независимо от того, насколько далеко или близко от территории Европы они ведутся. По мнению Меркель, история учит не допускать "бездействия" и "безмолвия" в отношении вооруженных конфликтов.
Форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в Париже.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в конце октября в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.
Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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