В Сирию за сутки вернулись более 980 беженцев

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Свыше 980 сирийских беженцев вернулись на родину за минувшие сутки, следует из опубликованного в воскресенье информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.
В места постоянного проживания в Сирии за сутки вернулись 318 человек.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за прошедшие сутки разминировали еще десять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск, Эль-Кунейтра и Дераа. Специалисты также уничтожили 42 взрывоопасных предмета.
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