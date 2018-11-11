В Сирию за сутки вернулись более 980 беженцев

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Свыше 980 сирийских беженцев вернулись на родину за минувшие сутки, следует из опубликованного в воскресенье информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территории иностранных государств возвратился 981 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 78 человек (женщин – 24, детей – 39), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 903 человек (женщин – 271, детей – 461)", — говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в Сирии за сутки вернулись 318 человек.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за прошедшие сутки разминировали еще десять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск, Эль-Кунейтра и Дераа. Специалисты также уничтожили 42 взрывоопасных предмета.

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