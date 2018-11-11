Около 400 иностранных компаний займутся восстановлением в Сирии

ДАМАСК, 11 ноя — РИА Новости. Порядка 400 иностранных компаний начнут в ближайшее время работы по восстановлению инфраструктуры Сирии, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан.

Сусан сообщил в интервью газете al-Iqtisad , что согласно указаниям правительства САР приоритет в восстановительных работах должен отдаваться сирийским компаниям, поэтому он призвал бизнесменов вернуться в страну. Дипломат сообщил о визитах нескольких сирийских бизнес-делегаций из-за рубежа, в том числе Египта, готовых вложиться в восстановление страны.

Сусан сообщил, что созданный в сентябре прошлого года при МИД офис по экономическим вопросам восстановления получил несколько тысяч запросов, из которых обработано уже 400. "Это не менее 400 компаний из различных уголков мира, в том числе России, Китая, Индии, а также компании сирийских эмигрантов, они выразили желание работать над восстановлением Сирии, и эта работа начнется в ближайшее время", — заявил газете дипломат.

Он подчеркнул, что враждебно настроенные страны Запада не получат возможности инвестировать в восстановление Сирии. При этом он сообщил о получении заявок от итальянских и испанских компаний, что стало символом расхождения мнений по САР в ЕС, заявил Сусан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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