Сирия обратилась в ООН в связи с авиаударом коалиции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с новым авиаударом международной коалиции во главе с США, жертвами которого стали 26 человек, сообщило официальное агентство SANA.

Агентство SANA в пятницу передало, что 26 человек погибли в результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

"МИД направил два письма генсеку и Совбезу ООН в связи с преступлением, совершенным авиацией незаконной коалиции во главе с США вчера вечером, в результате которого погибли 26 мирных жителей в деревне Хаджин к востоку от города Дейр-эз-Зор", — сообщило сирийское агентство.

По заявлению МИД Сирии, инцидент "в очередной раз разоблачает ложные заявления США о борьбе с терроризмом" и подтверждает, что целью страны является "убийство как можно большего количества сынов сирийского народа". МИД заявил, что коалиция совершает преступления против человечества.

"Сирия требует вновь от Совбеза взять на себя обязательства для серьезных и немедленных действий по недопущению повторения этих атак… и создания международного независимого механизма для расследования этих преступлений", — передало агентство заявление ведомства.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>