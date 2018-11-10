Шестеро сирийских военных погибли в результате обстрелов боевиков

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шестеро военнослужащих сирийской армии погибли и пятеро получили ранения при обстрелах в провинциях Алеппо, Хама и Латакия. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Минобороны.
При этом турецкая часть комиссии нарушений не отметила.
По данным Минобороны, за последние сутки Центр по примирению враждующих сторон гуманитарных операций не проводил. Не было также и новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня, а число вооруженных группировок, заявивших о соблюдении перемирия, не изменилось — 234.
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