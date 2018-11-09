В Алеппо во время обстрелов погиб сирийский военный

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один военнослужащий сирийских правительственных сил погиб во время обстрелов в провинции Алеппо, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Также добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели две гуманитарные акции. Жители населенных пунктов Адра провинции Риф-Дамаск и Хазах провинции Хомс получили 900 продовольственных наборов.
Кроме того, в населенном пункте Хатла провинции Дэйр-эз-Зор прошла рабочая встреча с представителями местного самоуправления и комитета по примирению сторон. В ходе встречи обсуждались вопросы восстановления объектов социальной инфраструктуры.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>