В Алеппо во время обстрелов погиб сирийский военный

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один военнослужащий сирийских правительственных сил погиб во время обстрелов в провинции Алеппо, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Кудехи провинции Алеппо и западных пригородов города Алеппо. При обстреле населенного пункта Кудехи провинции Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели две гуманитарные акции. Жители населенных пунктов Адра провинции Риф-Дамаск и Хазах провинции Хомс получили 900 продовольственных наборов.

Кроме того, в населенном пункте Хатла провинции Дэйр-эз-Зор прошла рабочая встреча с представителями местного самоуправления и комитета по примирению сторон. В ходе встречи обсуждались вопросы восстановления объектов социальной инфраструктуры.

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