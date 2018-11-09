В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 600 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 607 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 93 человека (женщин – 28, детей – 47), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 514 человек (женщин – 154, детей – 262)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 294 человек. Фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой населению выдана тонна хлеба.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 36 взрывоопасных предмета, в том числе одно самодельное взрывное устройство.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>