Помпео обсудил с де Мистурой созыв конституционного комитета по Сирии

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой созыв конституционного комитета по Сирии, сообщил в заявлении госдепартамент.
"Обсуждался прогресс, достигнутый спецпосланником по созыву конституционного комитета как можно скорее", — говорится в сообщении.
Госсекретарь поддержал усилия де Мистуры и обсудил с ним необходимость безотлагательной доставки помощи нуждающимся в Сирии, уточнили в госдепе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>