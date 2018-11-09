Помпео обсудил с де Мистурой созыв конституционного комитета по Сирии

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой созыв конституционного комитета по Сирии, сообщил в заявлении госдепартамент.

"Обсуждался прогресс, достигнутый спецпосланником по созыву конституционного комитета как можно скорее", — говорится в сообщении.

Госсекретарь поддержал усилия де Мистуры и обсудил с ним необходимость безотлагательной доставки помощи нуждающимся в Сирии, уточнили в госдепе.

Де Мистура заявил ранее, что по личным обстоятельствам покинет пост в конце ноября после четырех лет работы на должности спецпосланника по Сирии. Дамаск называл де Мистуру "необъективным и непрозрачным" посредником. Россия и США де Мистуру поддерживают, при этом Россия предостерегает против "искусственных дедлайнов" в сирийском урегулировании.

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