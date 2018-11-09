В Сирии остается более шести миллионов беженцев

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. В Сирии по-прежнему остается 6,2 миллиона беженцев помимо 5,5 миллиона человек, покинувших страну из-за многолетнего конфликта, сообщил РИА Новости Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Он отметил, что многие беженцы внутри Сирии "страдают так же, как и те, которые находятся за ее пределами".
По его словам, проведенные среди беженцев опросы показали, что 82% из них готовы вернуться домой при выполнении этих условий.
"Для тех, кто хочет добровольно вернуться домой, это часть прав человека, и, конечно, мы будем уважать это (желание). Война закончилась в большинстве районов Сирии. Что нужно сделать, так это подготовить условия, способствующие возвращению, и устранить препятствия для возвращения, с тем чтобы люди могли вернуться домой", — заключил Авад, повторив, что для этого необходимо обеспечить безопасность, восстановить жилье и услуги населению.
В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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