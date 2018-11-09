В Сирии остается более шести миллионов беженцев

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. В Сирии по-прежнему остается 6,2 миллиона беженцев помимо 5,5 миллиона человек, покинувших страну из-за многолетнего конфликта, сообщил РИА Новости Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"По оценкам ООН, это 6,2 миллиона (беженцев). Сирийское правительство оценивает это число в три миллиона, утверждая, что многие из них вернулись (домой). За пределами Сирии — 5,5 миллиона (человек)", — заявил Авад в четверг на полях конференции по проблемам Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он отметил, что многие беженцы внутри Сирии "страдают так же, как и те, которые находятся за ее пределами".

"То, что им нужно больше всего — это жилье, собственная земля, услуги в районах, откуда они родом. Прежде всего, они просят об образовании для детей, потому что это страна (Сирия — ред.), в которой очень ценят образование — 93% населения имели образование (до войны), и это один из самых высоких (показателей) в мире. Кроме того, им нужны здравоохранение, безопасность и средства существования", — сказал представитель УВКБ.

По его словам, проведенные среди беженцев опросы показали, что 82% из них готовы вернуться домой при выполнении этих условий.

"Для тех, кто хочет добровольно вернуться домой, это часть прав человека, и, конечно, мы будем уважать это (желание). Война закончилась в большинстве районов Сирии. Что нужно сделать, так это подготовить условия, способствующие возвращению, и устранить препятствия для возвращения, с тем чтобы люди могли вернуться домой", — заключил Авад, повторив, что для этого необходимо обеспечить безопасность, восстановить жилье и услуги населению.

Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство*" и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены.

В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.