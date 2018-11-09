ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. В сирийском лагере беженцев Рукбан есть террористы и преступники, которые прикрываются мирными людьми, как живым щитом, заявил РИА Новости Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Лагерь сирийских беженцев Рукбан, расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.

"Не забывайте, что в Рукбане есть и плохие элементы, есть террористы, есть люди, которые удерживают людей (беженцев) против их воли, есть контрабандисты, торговцы людьми. Не все (там) невиновны. Но, конечно, есть невинные люди, которых удерживают против их воли, чтобы они были живым щитом", — сказал Авад в четверг на полях конференции по проблемам Ближнего Востока в Вашингтоне.

По его словам, в районе лагеря Рукбан находятся около 40-50 тысяч человек, но "не все они нуждаются в международной защите".

"Там есть торговцы, которые предпочитают сидеть в тени этой границы (с Иорданией), удерживать других людей против их воли, торговать людьми, торговать чем-то еще. Поэтому это не совсем гуманитарная ситуация, как мы видим в других местах. Это все очень и очень сложно", — добавил представитель УВКБ ООН.

Ранее российские военные и дипломаты неоднократно указывали на то, что в районе Рукбана в "фактически оккупированной" США зоне действуют террористы из различных группировок, которые укрываются там от сирийской армии. По словам представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря Рукбан в подконтрольные США формирования боевиков.

В Пентагоне и коалиции во главе с США утверждают, что союзные им вооруженные группировки в районе Эт-Танф ведут борьбу с террористами "Исламского государство*".