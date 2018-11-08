МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано, террористы продолжают провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано. Террористы из "Ан-Нусры"*, союзники этой группировки, незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации", — сказала она на брифинге в Москве.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщал РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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