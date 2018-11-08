Дамаск намерен вернуть контроль над Африном

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Сирийские власти вернут контроль над оккупированным Африном политическими методами, если же они не сработают, армия применит силу, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

"Сирийцы… успешно возвратят Африн, и не только Африн, под контроль государства, будь то через отличный политический процесс или процесс урегулирования. А если в итоге не будет таких вариантов, то армия не будет стоять сложа руки, когда ситуация зайдет в тупик", — сказал Хасан.

Он подчеркнул, что вторжение Турции в Африн противоречит международному праву. Хасан обратил внимание на то, что Турция обеспечила через свою границу с Сирией приток большого количества террористов.

"Когда мы говорим о вторжении Турции в Африн или в другие районы, то понятно, что на момент вторжения данные территории были под контролем ИГ* (запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* — ред.). Операция расширялась на десятки, если не больше, километров, однако не было ни одного раненого ни у ИГ*, ни со стороны турецких сил, или поддерживавших их группировок", — заявил Хасан.

Причиной тому генерал видит "процесс передачи и сдачи территорий" между ИГ* и Турцией.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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