Сирийская армия намерена зачистить окрестности Алеппо от боевиков

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Сирийская армия планирует операцию по зачистке окрестностей Алеппо от регулярно обстреливающих город боевиков, сроки операции определит военное командование, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

Хасан заявил, что обстреливающие Алеппо боевики "делают это под взором и с благословения Турции, утверждающей, что она якобы хочет реализовать соглашение (по Идлибу) с РФ".

"Я не вижу никакой разницы между снарядами, падающими на Алеппо сегодня, и снарядами, вчера падавшими на Дамаск. Так же, как были зачищены окрестности Дамаска от террористических группировок, будет очищена территория вокруг Алеппо. Когда? Это решать военному руководству, определяющему приоритеты и способ решения согласно масштабному видению и стратегии, которую согласовывают с русскими друзьями и не только с ними", — заявил Хасан.

Генерал подчеркнул, что Сирия "не одинока" в этой войне, у нее есть друзья и партнеры, с которыми необходима координация.

Собеседник агентства отметил, что операция будет начата при достижении соглашения по военному плану, возможен перенос операции и на более поздний срок.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

Читайте полный текст интервью >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>