Поставки С-300 снизили вероятность успешных атак Израиля, заявили в Сирии

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Поставка систем С-300 Сирии снизили до минимума вероятность того, что возможные атаки Израиля на САР будут успешными, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

"В военной стратегии нет понятия нулевой вероятности. Мы не можем сказать, что такая вероятность сведена к нулю", — заявил Хасан, отвечая на вопрос о вероятности новых атак Израиля против САР после завершения поставки С-300.

"Потому что мы говорим об открытом небе, о протяженных границах, о различных технологиях… Поэтому я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность достижения целей этой агрессии", — заявил Хасан. Он отметил, что в ходе сирийской войны проявился один из ее аспектов – это соревнование в том числе между российской военной промышленностью и "американско-атлантической".

Хасан отметил, что "сирийские офицеры доказали на деле, что обладают высокой квалификацией в обращении с самыми современными технологиями и современным оружием".

"Это право сирийского государства, как в координации с российскими друзьями, так и независимо, защищать свое небо, когда происходит атака. Естественно, что если есть возможность ответа на агрессию, то задействованы все возможные средства", — заключил Хасан.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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