Иордания согласна с "дорожной картой" России по лагерю беженцев "Рукбан"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Иордания заинтересована в скорейшей ликвидации лагеря "Рукбан", находящего на территории Сирии, подконтрольной США, после полного переселения находящихся там беженцев и готова работать по "дорожной карте", предложенной РФ. Об этом сообщил в среду представитель МИД Илья Моргунов на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"На состоявшемся 31 октября в Аммане очередном заседании российско-иорданского штаба по сирийским беженцам иорданцы подтвердили заинтересованность в скорейшей ликвидации лагеря "Рукбан" после полного переселения находящихся там беженцев и временно перемещенных лиц в Сирию. Для этого они готовы работать на основе российской "дорожной карты", — сказал Моргунов.

По его словам, "приоритетный для иорданцев вопрос — закрытие лагеря, для чего, как полагают иорданцы, необходимо усилить совместную разъяснительную работу с резидентами лагеря, особенно со стороны сирийских властей".

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