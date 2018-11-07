В Сирии создадут центр психологической поддержки бывших боевиков

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство Сирии создает центр реабилитации и психологической поддержки бывших боевиков, заявила представитель министерства национального примирения САР Яна Хаддур.

"Сегодня мы работаем над созданием центра реабилитации, психологической поддержки и реинтеграции бывших боевиков, которые урегулировали свой статус и вернулись на родину", — сказала Хаддур на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По ее словам, этот центр нуждается во всестороннем обеспечении, чтобы работать с особыми случаями при приеме беженцев, которые находились в плохих условиях в странах временного пребывания.

"Для таких граждан предусмотрена реабилитация, а также дополнительная поддержка и социальное обеспечение перемещенных семей… Также предпринимаются усилия по привлечению жителей северо-восточных регионов для урегулирования вопросов по их статусу во взаимодействии с органами власти", — добавила Хаддур.

Кроме того, в Сирии ведется подготовка второго этапа постконфликтной национальной программы.

"Уже разработана соответствующая стратегия и поэтапный план восстановления страны, который включает в себя несколько направлений, среди которых основными являются социальное и культурное", — заключила Хаддур.

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