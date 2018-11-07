США хотят добиться вывода из Сирии иностранных сил, участвующих с 2011 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вашингтон концентрирует свои усилия на том, чтобы в итоге все иностранные вооруженные силы, которые вступили в сирийский конфликт с 2011 года, покинули страну, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.
"Россия, которая была там раньше, сама не уйдет, но есть еще четыре иностранные военные силы: Израиль, Турция, Иран и США сейчас находятся в Сирии. Это опасная ситуация, как можно было видеть по инциденту с российским самолетом Ил-20, который сбила сирийская армия, думая, что наносит удар по израильским военным, которые, предположительно, стреляли по иранским военным целям", — заявил Джеффри в ходе телефонного брифинга.
"Мы приветствуем решение… на саммите в Стамбуле десять дней назад, которое призывает к долгосрочному прекращению огня в Идлибе, который сейчас является ключевой зоной конфликта на северо-западе страны, и запустить конституционный комитет к концу декабря", — добавил дипломат.
В Стамбуле 27 октября прошла встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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