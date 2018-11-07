США хотят добиться вывода из Сирии иностранных сил, участвующих с 2011 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вашингтон концентрирует свои усилия на том, чтобы в итоге все иностранные вооруженные силы, которые вступили в сирийский конфликт с 2011 года, покинули страну, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

По его словам, США сконцентрировали свои усилия на том, чтобы "в конечном итоге получить ситуацию, когда все иностранные силы, которые вступили в конфликт с 2011 года, вышли" с территории Сирии.

"Россия, которая была там раньше, сама не уйдет, но есть еще четыре иностранные военные силы: Израиль, Турция, Иран и США сейчас находятся в Сирии. Это опасная ситуация, как можно было видеть по инциденту с российским самолетом Ил-20, который сбила сирийская армия, думая, что наносит удар по израильским военным, которые, предположительно, стреляли по иранским военным целям", — заявил Джеффри в ходе телефонного брифинга.

Он также заявил, что Вашингтон приветствует решения саммита с участием России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле.

"Мы приветствуем решение… на саммите в Стамбуле десять дней назад, которое призывает к долгосрочному прекращению огня в Идлибе, который сейчас является ключевой зоной конфликта на северо-западе страны, и запустить конституционный комитет к концу декабря", — добавил дипломат.

В Стамбуле 27 октября прошла встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>