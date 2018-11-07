США обеспокоены размещением российских комплексов С-300 в Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США обеспокоены размещением российских комплексов С-300 на сирийской территории, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы очень обеспокоены размещением С-300 в Сирии. Вопрос – кто будет контролировать эти комплексы, какую роль они будут играть", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Джеффри напомнил, что ранее российские и израильские военные поддерживали контакты по поводу ударов Израиля по целям в Сирии. "Мы надеемся, что такой подход продолжится", — отметил он.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное —передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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