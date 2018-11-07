В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 800 сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в среду.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 803 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 195 человек (женщин – 60, детей – 103), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 608 человек (женщин – 182, детей – 304)", — говорится в сообщении.

Всего с 18 июля с территории иностранных государств вернулись 31 260 человек, в том числе из Ливана – 23 041 человек, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 13 835, "Телль-Калах" – 2 671, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 8 219 человек (женщин – 2 469, детей – 4 164).

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 33 человека, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 217 человек, выведено 10 единиц техники и 17 голов домашнего скота.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Гур, Хамидия (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Нава (провинция Дераа) разминировано 10 гектаров территории, девять зданий и два километра дорог.

"Обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета, в том числе 3 самодельных взрывных устройства", — следует из сообщения.

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