Российские войска химической защиты начали отслеживать ситуацию в Идлибе

ДАМАСК, 7 ноя — РИА Новости. Расчеты машин войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РХМ-6 приступили к мониторингу обстановки в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб, это позволит своевременно обнаружить применение боевиками химического оружия, сообщил журналистам командир расчета РХМ-6, развернутой на посту военной полиции в населенном пункте Хальфая, Дмитрий Петров.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что на российские посты в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб переброшены шесть машин РХБЗ, которые будут на регулярной основе вести оценку радиационной, химической и биологической обстановки.

"При обнаружении отравляющих веществ в воздухе (приборы, которыми оснащена военная машина РХМ-6) выдают световую и звуковую сигнализацию, а также определяют азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию", — сказал собеседник.

По данным российской военной полиции, боевики, которых выбили из Хальфаи еще год назад, находятся в трех километрах от города. "Противник нарушает режим прекращения боевых действий с периодичностью два-три раза в неделю. Делают это преднамеренно, с целью провокации, с участием мобильных групп — это либо пикап, либо установка РСЗО, которая производит несколько выстрелов в сторону военнослужащих Сирийской арабской республики и уезжает. Соответственно, ответный огонь мы не открываем", — сообщил журналистам представитель российской военной полиции.

В случае применения отравляющих веществ машины РХМ-6 смогут обнаружить в воздухе токсичные вещества 26 видов.

Согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов России и Турции, демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров в Идлибе должна была быть создана к 15 октября. Однако Турция попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.