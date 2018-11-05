Боевики и "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии, заявил Небензя

ООН, 5 ноя — РИА Новости. Террористические организации в Сирии совместно с организацией "Белые каски" продолжают готовить провокации с применением отравляющих веществ, чтобы скомпрометировать правительство республики, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Продолжает поступать тревожная информация о том, что террористические группировки в Сирии во взаимодействии с "Белыми касками" не прекращают приготовления к масштабным провокациям с применением отравляющих веществ", — сообщил Совбезу Небензя.

Он уточнил, что сирийские коллеги регулярно доводят эти сигналы до сведения членов СБ, "такими данными обладают и российские военные". "Например, известно, что 27 октября боевики "Исламской партии Туркестана"* перебросили из Маарет ан-Нумана 20 десятилитровых ёмкостей с хлором, местные жители сообщили в российский Центр по примирению враждующих сторон о том, что активисты "Белых касок" проводили поиск людей, желающих принять участие в постановочных видеосъёмках в обмен на продукты питания", — рассказал глава постпредства РФ на заседании СБ ООН.

"Похожая информация поступает и из провинции Алеппо, "белокасочники" привезли в населённые пункты Аазаз, Мареа и Чобанбей канистры с токсичными веществами, а также профессиональное съёмочное оборудование", — заявил Небензя.

По его словам, "цель провокаций очевидна – навесить клеймо нарушителя режима нераспространения на Сирию, дать повод для новых агрессивных действий в отношении Дамаска, заклеймить позором Россию как якобы потворствующую "отвратительным преступлениям режима". "Наши военные специалисты отслеживают ситуацию. На постах в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб развёрнуты машины радиационной, химической и биологической разведки, с помощью которых будет проводиться анализ обстановки", — заключил дипломат.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что члены организации "Белые каски" готовят новые провокации с применением химического оружия в Сирии и предлагают местным жителям участвовать в съемках в обмен на продукты питания.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

* Террористическая организация, запрещенная в России.