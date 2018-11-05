Боевики и "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии, заявил Небензя

ООН, 5 ноя — РИА Новости. Террористические организации в Сирии совместно с организацией "Белые каски" продолжают готовить провокации с применением отравляющих веществ, чтобы скомпрометировать правительство республики, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Он уточнил, что сирийские коллеги регулярно доводят эти сигналы до сведения членов СБ, "такими данными обладают и российские военные". "Например, известно, что 27 октября боевики "Исламской партии Туркестана"* перебросили из Маарет ан-Нумана 20 десятилитровых ёмкостей с хлором, местные жители сообщили в российский Центр по примирению враждующих сторон о том, что активисты "Белых касок" проводили поиск людей, желающих принять участие в постановочных видеосъёмках в обмен на продукты питания", — рассказал глава постпредства РФ на заседании СБ ООН.
"Похожая информация поступает и из провинции Алеппо, "белокасочники" привезли в населённые пункты Аазаз, Мареа и Чобанбей канистры с токсичными веществами, а также профессиональное съёмочное оборудование", — заявил Небензя.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что члены организации "Белые каски" готовят новые провокации с применением химического оружия в Сирии и предлагают местным жителям участвовать в съемках в обмен на продукты питания.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>