Израиль пообещал не допустить повторения трагедии, подобной со сбитым Ил-20

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, подобной ситуации со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии, заявил журналистам директор 1-го евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

"Это было трагическое событие. Все мы сожалеем о нем. Премьер Нетаньяху на следующий день говорил об этом. Все знают, что это сирийские ракеты, которые сбили самолет и по вине которых погиб российский экипаж. Мы относимся к этому как к трагедии. Мы создавали механизм взаимодействия между военными, чтобы такие трагедии не происходили. Но, к сожалению, никто не застрахован", — сказал Ливне.

"В будущем важно делать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы будем делать все возможное с нашей стороны для этого", — подчеркнул он.

Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после инцидента с российским разведывательным самолетом Ил-20, который был сбит 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.