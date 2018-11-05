В Сирию за сутки вернулись более 570 беженцев

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Более 570 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 574 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 178 человек (53 женщины, 90 детей), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 396 человек (119 женщин, 202 ребенка)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 220 человек. За прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в Хараста-Эль-Басаль (провинция Дамаск), выдав сирийским гражданам 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Кроме того, фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой населению выдана тонна хлеба.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 52 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.