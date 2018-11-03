ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США признает позитивную роль РФ в решении вопроса доставки гумпомощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии и призывает российские власти продолжить работу с сирийским правительством для устранения этой проблемы в будущем, говорится в сообщении госдепартамента США в субботу.

"Мы также признаем роль России в убеждении режима в конечном счете выполнить постановления Совета Безопасности ООН о предоставлении гуманитарной помощи путем выдачи административных разрешений, необходимых для перемещения этого конвоя, мы надеемся, что Россия будет использовать свое влияние с режимом для решения проблемы отсутствия гуманитарного доступа на большей части Сирии", — говорится в сообщении ведомства.

Госдепартамент также поприветствовал "новость о том, что ООН наконец-то может начать оказывать помощь лагерю" беженцев.

Ранее в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе рядом с американском базой Эт-Танф. Просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. В состав гумкомвоя вошли более 100 транспортных средств.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. Ранее официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в субботу, что причиной тому стали США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что запланированная на 27 октября доставка грузов была сорвана из-за угрозы нападения в подконтрольной американцам зоне. По его словам, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков.

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