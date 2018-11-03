ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США признает позитивную роль РФ в решении вопроса доставки гумпомощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии и призывает российские власти продолжить работу с сирийским правительством для устранения этой проблемы в будущем, говорится в сообщении госдепартамента США в субботу.
Госдепартамент также поприветствовал "новость о том, что ООН наконец-то может начать оказывать помощь лагерю" беженцев.
Ранее в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе рядом с американском базой Эт-Танф. Просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. В состав гумкомвоя вошли более 100 транспортных средств.
Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что запланированная на 27 октября доставка грузов была сорвана из-за угрозы нападения в подконтрольной американцам зоне. По его словам, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков.
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