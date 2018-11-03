В Сирии в результате обстрелов погибли четверо военных

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, еще один ранен в результате обстрелов боевиками, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток зафиксировано два обстрела населенных пунктов Деджадж (Идлиб — ред) и Абу-Дали провинции Хама. Погибло четверо и ранен один военнослужащий САР", — сказал руководитель центра.