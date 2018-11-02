МИД призвал Запад перестать защищать организацию "Белые каски"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. МИД РФ призвал Запад осознать истинное положение дел и перестать защищать организацию "Белые каски", члены которой являются провокаторами и экстремистами.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что члены организации "Белые каски" готовят новые провокации с применением химического оружия в Сирии и предлагают местным жителям участвовать в съемках в обмен на продукты питания.

"Уверены, что истинное лицо "Белых касок" рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами", — говорится в комментарии российского МИД.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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