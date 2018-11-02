ДАМАСК, 2 ноя — РИА Новости. Настоятель Храма Георгия Победоносца в сирийской Изре в провинции Дераа рассказал, как святой Георгий охранял местных жителей во время войны.
"Когда боевики были рядом, один из них хотел выстрелить в храм из гранатомета, но гранату заклинило, она взорвалась прямо в стволе, и ему повредило руки", — рассказал журналистам настоятель храма отец Ильяс.
Местные жители рассказывают, что при возвращении в Изру многие из тех, кто покинул город, сперва заходят в храм, чтобы попросить святого Георгия о защите и о помощи в разных начинаниях: в восстановлении разрушенного дома или открытии лавки. "Когда мы здесь, мы не боимся. Люди приходят сюда, потому что уверены, что святой Георгий будет их защищать", — поделился житель Изры Элькит Наджиба.
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