ДАМАСК, 2 ноя — РИА Новости. Настоятель Храма Георгия Победоносца в сирийской Изре в провинции Дераа рассказал, как святой Георгий охранял местных жителей во время войны.

Храм в честь Георгия Победоносца был построен в 515 году на месте языческого святилища, долгое время здесь хранились мощи святого. Позднее они были перевезены английским королем Ричардом Львиное Сердце в Палестину, а в Изре осталась лишь малая их часть — фаланга пальца святого. Храм, выполненный из базальта, считается одним из главных памятников мировой церковной архитектуры. После землетрясения в начале ХХ века сильно пострадал купол храма, средства на его восстановление передал российский император Николай II.

"Когда боевики были рядом, один из них хотел выстрелить в храм из гранатомета, но гранату заклинило, она взорвалась прямо в стволе, и ему повредило руки", — рассказал журналистам настоятель храма отец Ильяс.

Во время войны здесь находили укрытие люди разных религиозных конфессий. "Даже когда боевики окружили Изру со всех сторон, службы в храме продолжались каждую пятницу и воскресенье", — рассказывает отец Ильяс.

Местные жители рассказывают, что при возвращении в Изру многие из тех, кто покинул город, сперва заходят в храм, чтобы попросить святого Георгия о защите и о помощи в разных начинаниях: в восстановлении разрушенного дома или открытии лавки. "Когда мы здесь, мы не боимся. Люди приходят сюда, потому что уверены, что святой Георгий будет их защищать", — поделился житель Изры Элькит Наджиба.

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