США обвинили Россию в отказе поддержать отправку гумпомощи ООН в Рукбан

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Центральное командование США обвинило Россию в отказе поддержать отправку гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев Рукбан на сирийско-иорданской границе, говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя командования Била Урбана.

"Россия снова отказалась поддержать доставку ООН гуманитарной помощи из Дамаска в лагерь временно перемещенных лиц Рукбан, несмотря на гарантии безопасности со стороны США", — процитированы в документе его слова.

По мнению Урбана, сейчас есть все условия для доставки помощи.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что запланированная на 27 октября доставка грузов была сорвана из-за угрозы нападения в подконтрольной американцам зоне.

По его словам, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. Ранее официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в субботу, что причиной тому стали США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.