США обвинили Россию в отказе поддержать отправку гумпомощи ООН в Рукбан

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Центральное командование США обвинило Россию в отказе поддержать отправку гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев Рукбан на сирийско-иорданской границе, говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя командования Била Урбана.
"Россия снова отказалась поддержать доставку ООН гуманитарной помощи из Дамаска в лагерь временно перемещенных лиц Рукбан, несмотря на гарантии безопасности со стороны США", — процитированы в документе его слова.
По мнению Урбана, сейчас есть все условия для доставки помощи.
По его словам, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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