Иран приступил к созданию местного ополчения на юге Сирии, пишут СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Иран приступил к созданию местных вооруженных формирований в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на осведомленные источники.

"Несколько дней назад команда из 60 человек завершила обучение в лагере Аль-Люджат северо-восточнее города Дераа, проходившее под руководством инструкторов из Ирана и ливанской группировки "Хезболлах", — сообщили источники.

По словам собеседников издания, для вербовки будущих бойцов формирований иранские военные посетили несколько лагерей для беженцев.

В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что иранские военные, а также союзные с ними формирования в Сирии реально помогают в борьбе с терроризмом и находятся в стране по просьбе законного сирийского правительства.

Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.

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