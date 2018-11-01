В Сирии боевики готовят новые провокации, сообщили в ЦПВС

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Боевики готовят в Идлибской зоне деэскалации в Сирии новые провокации с отравляющими веществами, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению, в Идлибской зоне деэскалации боевиками группировок "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Изза" готовятся новые провокации с использованием отравляющих веществ", — сказал он.

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