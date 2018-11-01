Сирия готова к открытию границы с Ираком

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. Сирия готова к открытию погранпереходов на границе с Ираком и не видит угроз безопасности, Дамаск ожидает решения Ираком логистических вопросов, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.
Хамуд отметил, что для Ирака открытие границы с Сирией важнее, так как тем самым он получит выход ко многим странам через сирийские морские порты.
"Во время последнего визита господина министра иностранных дел Ирака в Сирию одна из главных тем, которая обсуждалась — тема открытия границы. Иракская сторона пообещала, что это состоится в ближайшее время. Мы с сирийской стороны готовы, как только разрешатся логистические вопросы с иракской стороны", — заявил министр.
Боевики ИГ* на днях заняли позиции "Сирийских демократических сил" (SDF) в районе города Хаджин. Как заявил агентству al-Ghad Press высокопоставленный иракский военный источник, у границы Ирака и Сирии сосредоточены до четырех тысяч боевиков ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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