Крупный молокозавод в Восточной Гуте возобновит работу через семь месяцев

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. Завод компании Almarai Aldemshkieh по производству молока и молочных продуктов в Восточной Гуте, одно из крупнейших предприятий отрасли в Сирии, уничтоженное боевиками, возобновит свою работу через семь месяцев, сообщил журналистам руководитель предприятия Висам аль-Манфуш.

"Завод, расположенный в Мисрабе (населенный пункт в Восточной Гуте — ред.), был взорван боевиками. До войны на нем работало около 500 человек, поголовье коров составляло около 1 тысячи, сейчас осталось 60. Сейчас мы ведем восстановительные работы. Планируем возобновить работу через семь месяцев", — отметил собеседник.

По его словам, предприятие до войны производило обширный ассортимент молочных продуктов, включая сметану, кефир, сыры.

В пригороде Дамаска — Восточной Гуте — до начала гражданской войны в 2011 году проживали около 2,2 миллиона человек. Из-за близости к сирийской столице правительственные войска на протяжении всего конфликта пытались вытеснить отсюда вооруженные формирования и различные террористические группировки. В 2018 году сирийская армия начала операцию по зачистке территории Восточной Гуты от боевиков.

С конца февраля 2018 года в Восточной Гуте ежедневно вводились "гуманитарные паузы". Первый организованный выход мирных жителей из-за обстрелов террористов состоялся 11 марта 2018 года. 17 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии объявил об окончании гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из Восточной Гуты. Всего за время действия "гуманитарных пауз" район покинули более 170 тысяч человек, в том числе свыше 67 тысяч боевиков и членов их семей. Свыше 100 тысяч сирийцев вернулись в свои дома.

После освобождения района в нем начались восстановительные работы. По данным Международного комитета Красного Креста, в районе Восточной Гуты масштабы разрушений достигали 90%, полностью разрушены или получили повреждения 23 учреждения здравоохранения.

По информации российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, с 18 июля 2018 года на территории Сирии восстановлены 252 образовательных и 108 медицинских учреждений, отремонтированы пять автомобильных мостов и 810 километров автомобильных дорог, проложены 735 километров линий электропередачи, введены в эксплуатацию 98 объектов водоснабжения, 100 хлебопекарен, 110 электроподстанций и 33 промышленных предприятия.

В настоящее время в 302 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 186 школ, 167 дошкольных учреждений, 164 хлебопекарен, 194 водонасосных станций, 168 электроподстанций, 159 медицинских учреждений, почти 2 тысяч жилых домов и 86 культовых сооружений.

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