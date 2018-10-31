Гейра Педерсена назначили спецпредставителем ООН по Сирии

ООН, 31 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил в среду на должность специального посланника по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена, сообщает пресс-офис главы всемирной организации.
"Генеральный секретарь пользуется возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую признательность представителю Стаффану де Мистуре за его усилия и вклад в поиск мира в Сирии", — уточняется в сообщении.
Де Мистура заявил ранее, что по личным обстоятельствам покинет этот пост в конце ноября.
Педерсен работал в системе ООН, в том числе в качестве специального координатора по Ливану (с 2007 по 2008 год) и в качестве личного представителя Генерального секретаря по Южному Ливану (2005-2007 годы). Он также работал директором отдела Азии и Тихого океана Департамента по политическим вопросам.
В 1993 году он был членом норвежской команды на переговорах в Осло, которые привели к подписанию Декларации принципов и взаимному признанию между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем.
Дипломат родился в Осло 28 сентября 1955 года, он женат и имеет пять детей.
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