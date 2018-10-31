Германия потратила почти 49 миллионов евро на помощь оппозиции в Идлибе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство ФРГ оказало оппозиционерам в сирийской провинции Идлиб поддержку на общую сумму почти в 49 миллионов евро, сообщает газета Tagesspiel со ссылкой на письменный ответ государственного секретаря МИД Германии Вальтера Линднера на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Эфрим Зоммер.

Как пишет издание, сирийские оппозиционеры получили финансовую поддержку в размере 37,5 миллионов евро от МИД ФРГ и от немецкого министерства экономического сотрудничества и развития. Еще 11,3 миллиона евро выделили вооруженной оппозиции другие немецкие спонсоры. Кроме того, суммы в размере 17,05 миллионов евро поступили оппозиционерам от ЕС через немецкие службы.

В своем письменном ответе Линднер заявил, что Германия поддерживает в Идлибе "гражданских субъектов, которые противостоят экстремистским влияниям".

Газета отмечает, что оказание поддержки оппозиционерам может вызвать недовольство России и Турции.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны были к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

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