Российские военные следят за ситуацией с подготовкой провокаций в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные отслеживают ситуацию с готовящимися провокациями боевиков с отравляющими веществами в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной провокации с отравляющими веществами.

"Российские военные специалисты внимательно отслеживают ситуацию. Для этого на российские посты в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб переброшены и развернуты шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки", — отметил Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что расчеты этих машин будут регулярно проводить оценку радиационной, химической и биологической обстановки.

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