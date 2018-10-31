Россия продолжает готовить сирийских военных для работы с комплексами С-300

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские советники продолжают готовить сирийских военных для работы на комплексах С-300, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время российскими советниками ведется подготовка сирийских военнослужащих к боевой работе на данных современных средствах ПВО", — отметил он.
По мнению Конашенкова, "горячим головам" целесообразно адекватно оценивать сложившуюся обстановку в регионе и воздержаться от провокационных действий на территории Сирии.
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